У поліції заявили, що "груди-контроль" в Оболонському суді здійснювався законно

У Нацполіції стверджують, що огляд громадян полягав лише у проханні розстебнути верхній одяг.

Огляд жінок-журналісток в Оболонському районному суді Києва 21 лютого під час підготовки до допиту президента Петра Порошенка здійснювався законно.

Як наголошується в оприлюдненому роз’ясненні Департаменту комунікації Національної поліції України, під час подій в Оболонському суді Києва поліція діяла у суворій відповідності до законодавства. Всі заходи вживалися з метою забезпечення публічної безпеки і порядку, а також з метою уникнення провокацій.

Нагадується, що 21 лютого 2018 року в Оболонському райсуді Києва відбувався розгляд справи про державну зраду колишнього президента Віктора Януковича. У зв’язку із запланованою участю у судовому засіданні президента України Петра Порошенка на території суду та в самій будівлі були запроваджені передбачені законодавством України заходи безпеки, погоджені з Управлінням державної охорони.

Читайте такожГруди-контроль: від поліції вимагають вибачень за роздягання жінок в Оболонському суді«З метою вжиття заходів безпеки правоохоронці проводили поверхневий огляд громадян, які бажали взяти участь у засіданні суду. Ці заходи здійснювалися у чіткій відповідності до ст. 29 Закону України «Про Національну поліцію», оскільки сприяли виконанню покладених на поліцію завдань із забезпечення публічної безпеки і порядку, а також особистої безпеки учасників судового засідання», - наголосили у поліції.

Зазначається, що огляд громадян полягав у проханні розстебнути верхній одяг. Цей огляд проводили працівники поліції однієї статі із громадянами, які мали бажання потрапити на судове засідання, як це і передбачено ч.3 ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію».

Водночас у поліції підкреслили, що завдяки проведеним поліцією заходам вдалося запобігти провокативним діям представниці одного із громадських рухів. Із жінкою було проведено профілактичну бесіду про неприпустимість вчинення правопорушень, після чого відпущено.

Читайте такожЦеголко розповів, як Порошенко ставиться до "контролю грудей" в Оболонському райсудіЯк повідомляв УНІАН, 21 лютого заходи з охорони Оболонського районного суду Києва проходили в дещо незвичній формі: окрім традиційного прохання для всіх відвідувачів суду показати вміст сумок, наплічників тощо, жінок, зокрема журналісток, жінки-поліцейські просили розстібнути два верхніх гудзики верхнього одягу. При цьому жінки-поліцейські не пояснювали причини такого зовнішнього огляду саме відвідувачок суду.

22 лютого Порошенко назвав неприпустимими дії правоохоронців, які змушували жінок-журналісток роздягатися в суді, й доручив провести службове розслідування.