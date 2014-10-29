Савченко оскаржила рішення суду про продовження арешту
13:53, 29 жовтня 2014Суспільство
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Українська льотчиця Надія Савченко, обвинувачена владою РФ у пособництві у вбивстві журналістів, оскаржила судове рішення про продовження арешту до 13 лютого 2015 року.
Савченко оскаржила продовження свого утримання під вартою / фото Twitter @mark_feygin
Про це у своєму "Твіттері" написав адвокат льотчиці Микола Полозов. "Надія Савченко оскаржила постанову про продовження терміну тримання під вартою. Намір російської влади порушити нову справу проти неї - вона вважає тиском", - написав він.
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Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня Басманний суд Москвипродовжив термін утримання під вартою української льотчиці Надії Савченко до 13 лютого 2015 року. Засідання проходило в закритому режимі близько 5 годин. Самої Надії Савченко в залі суду не було.
Савченко обжаловала постановление о продлении стражи. Намерение российской власти возбудить новое дело против нее - она считает давлением.
— Николай Полозов (@Moscow_advokat) 29 октября 2014
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