Савченко оскаржила рішення суду про продовження арешту

Про це у своєму "Твіттері" написав адвокат льотчиці Микола Полозов. "Надія Савченко оскаржила постанову про продовження терміну тримання під вартою. Намір російської влади порушити нову справу проти неї - вона вважає тиском", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня Басманний суд Москвипродовжив термін утримання під вартою української льотчиці Надії Савченко до 13 лютого 2015 року. Засідання проходило в закритому режимі близько 5 годин. Самої Надії Савченко в залі суду не було.