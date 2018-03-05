У Житомирі на 204-у річницю від дня народження Шевченка проведуть ходу та покладання квітів

15:10, 05 березня 2018
Суспільство
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Заходи триватимуть з 5 по 14 березня / oda.zt.gov.ua

Про це УНІАН повідомили у Житомирській  обласній державній адміністрації.

Як зазначається у повідомленні,  з нагоди  204-ої  річницї від дня народження Тараса  Шевченка проведуть низку святкових заходів. Основні з них пройдуть 9 березня.

З цієї нагоди у Житомирі відбудеться урочиста хода від майдану і Корольова до пам’ятника  Шевченку.

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Також в рамках святкування у місті  відбудеться покладання квітів до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні,  а також флешмоб «Вічні думи мої, думи…».

Окрім цього, за даними міськради,  у Житомирі  пройде покладання квітів до пам’ятника Кобзарю, діятиме так звана " поетична територія" «Шевченко open space», яку організують бібліотечні заклади міста. 

Заходи триватимуть з 5 по 14 березня. 

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