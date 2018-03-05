Дівчина-інвалід з амнезією кожен день заново переживає розлучення з чоловіком (відео)

Жінка пам'ятає, що було до її хвороби, але факт того, що чоловік покинув її, вона запам'ятати не може.

Мешканка Казані (РФ) на ім'я Вероніка, яка страждає амнезією після складної операції, кожен день заново переживає розлучення з чоловіком Максимом.

Читайте такожУ Києві судитимуть поліцейського, який гумовим кийком побив інвалідаПро це йдеться в сюжеті Telegram-каналу Mash. Відзначається, що після операції дівчина стала інвалідом – у неї відмовили руки і ноги, вона частково втратила пам'ять.

Дівчина пам'ятає, що було до хвороби, і думає, що чоловік на роботі. Однак те, що він відмовився від хворої дружини, вона запам'ятати не може.

Відзначається, що в листопаді минулого року Максим подав на розлучення.Зпочатку він зрідка навідувався до Вероніки, а потім і зовсім зник. Зараз дівчина заново вчиться ходити і говорити. Мати жінки кинула усі сили на лікування доньки.

Нагадаємо, 20 січня в Україні набув чинності закон № 2249-VIII "ПРО внесення змін у деякі законодавчі акти України". Слова "інвалід", "особа з обмеженими фізичними можливостями", "інвалід війни" і "дитина-інвалід" у всіх відмінках і числах замінено у 44 законах відповідно словами "особа з інвалідністю", "особа з інвалідністю в результаті війни" і "дитина з інвалідністю" у відповідних відмінках та числах.