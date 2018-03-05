Дівчина-інвалід з амнезією кожен день заново переживає розлучення з чоловіком (відео)
Мешканка Казані (РФ) на ім'я Вероніка, яка страждає амнезією після складної операції, кожен день заново переживає розлучення з чоловіком Максимом.
Читайте такожУ Києві судитимуть поліцейського, який гумовим кийком побив інвалідаПро це йдеться в сюжеті Telegram-каналу Mash. Відзначається, що після операції дівчина стала інвалідом – у неї відмовили руки і ноги, вона частково втратила пам'ять.
Дівчина пам'ятає, що було до хвороби, і думає, що чоловік на роботі. Однак те, що він відмовився від хворої дружини, вона запам'ятати не може.
Відзначається, що в листопаді минулого року Максим подав на розлучення.Зпочатку він зрідка навідувався до Вероніки, а потім і зовсім зник. Зараз дівчина заново вчиться ходити і говорити. Мати жінки кинула усі сили на лікування доньки.
Нагадаємо, 20 січня в Україні набув чинності закон № 2249-VIII "ПРО внесення змін у деякі законодавчі акти України". Слова "інвалід", "особа з обмеженими фізичними можливостями", "інвалід війни" і "дитина-інвалід" у всіх відмінках і числах замінено у 44 законах відповідно словами "особа з інвалідністю", "особа з інвалідністю в результаті війни" і "дитина з інвалідністю" у відповідних відмінках та числах.