У Житомирській ОДА показали, як виглядає забрендований автобус ФК "Полісся"

Як зазначається у повідомленні, логотип, форма, автобус мають також виділяти футбольну команду.

У Житомирській облдержадміністрації сьогодні показали, як виглядає забрендований автобус футбольного клубу «Полісся».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОДА. Як зазначається у повідомленні, логотип, форма, автобус мають також виділяти футбольну команду.

Читайте такожУ Житомирі торік заклади позашкільної освіти відвідувало 240 дітей, які не зареєстровані у місті

«Ось і забрендований під ФК Полісся футбольний автобус. Цей автобус ми редставимо вже незабаром - я та Сергій Сухомлин. Зробимо це під час презентації оновленого складу команди. Хочеться, щоб ФК «Полісся» був потужним не тільки персональним складом, а й у деталях – таких, як логотип, форма, автобус. Саме цьому дизайну ви віддали найбільше голосів під час онлайн-голосування», – зазначає голова облдержадміністрації Ігор Гундич.

Гундич нагадав, що новий комфортабельний автобус став новорічним подарунком для житомирської команди «Полісся» у грудні минулого року.

Автобус з пробігом 200 тис. км був придбаний за 2 млн 593 тис. грн. Кошти на придбання автобуса для команди ФК «Полісся» виділив Кабінет Міністрів України за програмою соціально-економічного розвитку.