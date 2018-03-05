У Житомирській ОДА показали, як виглядає забрендований автобус ФК "Полісся"

19:34, 05 березня 2018
Суспільство
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Новий комфортабельний автобус став новорічним подарунком / oda.zt.gov.ua

Про це УНІАН повідомили у прес-службі  ОДА. Як зазначається у повідомленні,  логотип, форма, автобус мають також виділяти  футбольну команду.

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«Ось і забрендований під ФК Полісся футбольний автобус. Цей автобус ми редставимо вже незабаром - я та  Сергій Сухомлин. Зробимо це  під час презентації оновленого складу команди. Хочеться, щоб ФК «Полісся» був потужним не тільки персональним складом, а й у деталях – таких, як логотип, форма, автобус. Саме цьому дизайну ви віддали найбільше голосів під час онлайн-голосування», –  зазначає голова облдержадміністрації Ігор Гундич.

Гундич нагадав, що новий комфортабельний автобус став новорічним подарунком для житомирської команди «Полісся» у грудні минулого року.

Автобус з пробігом 200 тис. км був придбаний за 2 млн 593 тис. грн. Кошти на придбання автобуса для команди ФК «Полісся» виділив Кабінет Міністрів України за програмою соціально-економічного розвитку.

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