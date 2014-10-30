З полону бойовиків звільнили пораненого бійця 72-ї бригади

Про це повідомив Центр звільнення полонених на своїй сторінці у соцмережі. "У результаті дуже непростої роботи і переговорів, вчора, 29.10.14, вдалося звільнити з полону пораненого прооперованого солдата 72-ї бригади Дятла Сергія Віталійовича", - йдеться у повідомленні.

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У центрі зазначили, що поранення звільненого солдата важке, але його "вдалося успішно доставити в госпіталь Дніпропетровська".

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня з полону бойовиків звільнені семеро військовослужбовців 80-ї аеромобільної бригади зі Львова та четверо волонтерів. Їх обміняли під містом Щастя на восьмох полонених бойовиків.