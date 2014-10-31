Журналістка: тепер багато жителів Горлівки мріють жити в Росії

Про це в інтерв'ю виданню "Факти" розповіла журналістка Ольга Радзівіл, яка провела 2 дні в Горлівці у лідера бойовиків Ігоря Безлера на прізвисько Біс.

Читайте такожТерористи "Біса" напали на блокпост "Донбасу" в Артемівську

На початку екскурсії по Горлівці, до журналістки і оператора приставили окрему охорону. "Їздили по місту, знімали лікарні, магазини, говорили з людьми. Як я зрозуміла, ніхто з місцевих жителів не хотів жити в якійсь незрозумілій "ДНР". Їх цілком все влаштовувало, але коли почалася війна і їм вклали в голову, що їх бомбить українська армія, вони вирішили, що з Україною їм не по дорозі. Багато хто мріє жити в Росії", - розповіла журналістка.

"Потім ми були присутні при обміні полоненими. З нашого боку був боєць 93-ї бригади, якого взяли під Іловайськом. Він розповідав, що в полоні над ним знущалися, били, ставили на коліна. Він був блідий, замучений, видно, що людину зламали. Чесно кажучи, емоційно я і сама була на межі", - наголосила Ольга Радзівіл.