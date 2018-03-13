"Понти - це минуле століття": на чому заощаджують заможні столичні модниці

Навіть успішні бізнесвумен радять купувати брендовий одяг виключно на розпродажах.

Фінансова криза зачепила навіть заможних мешканців столиці. Витрачати шалені кошти на брендовий одяг, аксесуари та дорогі автомобілі стало не модним.

Заможні киянки розповіли, як вони заощаджують кошти, у сюжеті програми "Гроші".

Навіть успішні бізнесвумен радять купувати брендовий одяг виключно на розпродажах, а ліпше - у Китаї. Столичні модниці запевняють, що ніхто не відрізнить якісну китайську підробку від брендової речі, а заощадити на цьому можна тисячі доларів.

Також деякі бренди розробляють бюджетні версії своїх колекцій. По суті це річ з тієїж колекції того самого бренду, але з використанням дешевших матеріалів або більш простого крою.

Як повідомляв УНІАН, прем'ер-міністр України Володимир Гройсман розповів, як можна заощадити на оплаті комунальних послуг.