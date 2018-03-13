"Понти - це минуле століття": на чому заощаджують заможні столичні модниці

13:18, 13 березня 2018
Суспільство
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Журналісти дізналися, на чому заощаджують заможні киянки / фото УНІАН

Фінансова криза зачепила навіть заможних мешканців столиці. Витрачати шалені кошти на брендовий одяг, аксесуари та дорогі автомобілі стало не модним.

Заможні киянки розповіли, як вони заощаджують кошти, у сюжеті програми "Гроші".

Навіть успішні бізнесвумен радять купувати брендовий одяг виключно на розпродажах, а ліпше - у Китаї. Столичні модниці запевняють, що ніхто не відрізнить якісну китайську підробку від брендової речі, а заощадити на цьому можна тисячі доларів.

Також деякі бренди розробляють бюджетні версії своїх колекцій. По суті це річ з тієїж колекції того самого бренду, але з використанням дешевших матеріалів або більш простого крою.

Як повідомляв УНІАН, прем'ер-міністр України Володимир Гройсман розповів, як можна заощадити на оплаті комунальних послуг.

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Теги: #заощадження