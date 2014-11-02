Житель Донбасу залишив бойовикам послання на бюлетені: "Українська армія за вами йде" (фото)
Житель Донбасу написав на бюлетені також "Слава Україні! Героям слава!".
В інтернеті з'явилося фото бюлетеня з псевдовиборів в "ДНР", передає "Сьогодні". Один з жителів написав на ньому "Слава Україні! Героям слава! Ганьба "ДНР"! "Українська армія за вами йде!".
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Українці відзначають, що на бюлетенях немає захисту. Як повідомляють очевидці бюлетені на псевдовиборах були віддруковані на офісному папері і для захисту від підробки на них немає нічого, крім печатки зверху, а на "виборчих дільницях" є додаткові списки.
Між тим, сепаратисти в Донецьку оголосили "результати екзит-полу" на пресдовиборах, передає радіо "Свобода". За "даними" бойовиків, за трьох кандидатів на посаду "голови" проголосували 100,1% учасників "виборів".