Житель Донбасу залишив бойовикам послання на бюлетені: "Українська армія за вами йде" (фото)

В інтернеті з'явилося фото бюлетеня з псевдовиборів в "ДНР", передає "Сьогодні". Один з жителів написав на ньому "Слава Україні! Героям слава! Ганьба "ДНР"! "Українська армія за вами йде!".

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Українці відзначають, що на бюлетенях немає захисту. Як повідомляють очевидці бюлетені на псевдовиборах були віддруковані на офісному папері і для захисту від підробки на них немає нічого, крім печатки зверху, а на "виборчих дільницях" є додаткові списки.

Між тим, сепаратисти в Донецьку оголосили "результати екзит-полу" на пресдовиборах, передає радіо "Свобода". За "даними" бойовиків, за трьох кандидатів на посаду "голови" проголосували 100,1% учасників "виборів".