Історик пояснив, чому українці вічно незадоволені владою

Історик зазначив, що єдиний можливий в Україні режим - демократія.

Професор історії, публіцист і директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій розповів про історичні причини того, чому українці постійно незадоволені владою.

Своїми роздумами історик поділився в інтерв'ю журналу "Новий Час".

Він розповів, що різні регіони України формувалися під впливом різних імперій, суспільство постійно визначалося між східним і західним християнством, сформувавши найбільшу гібридну церкву [Українську греко-католицьку церкву], а значить, українцям притаманні не тільки культурне та релігійне різноманіття, але й політичний плюралізм.

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"Там, де ми, українці, обпеклися, довіру відновити важко. Українці не люблять владу і не вірять їй, оскільки вона довгий час належала окупантам і чужинцям", - пояснив Плохій.

Історик також зазначив, що єдиним можливим політичним режимом в Україні може бути тільки демократія.

"Якщо говорити про історичну долю, то доля України — бути демократичною державою. В сучасній Україні були дві спроби створити авторитарну державу, і обидві закінчилися Майданами. А тому в нинішніх кордонах альтернатива демократії в Україні навряд чи можлива. Це не тільки великий плюс, але і виклик, тому що демократії завжди створюються повільно і важко", - розповів історик.

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