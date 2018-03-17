У потягу "Хмельницький-Лисичанськ" знайшли мертвим 22-річного військового-контрактника

Що стало причиною смерті остаточної версії поки що немає.

У потягу «Хмельницький – Лисичанськ» виявили мертвим 22-річного військовослужбовця контрактної служби, лейтенанта Максима Свінціцького, який слідував до місця несення служби.

Про це повідомляє прес-служба 44-ї окремої артилерійської бригади у Facebook.

«Командування та особовий склад в/ч А3215 сумує з приводу нещасного випадку, який спричинив смерть військовослужбовця контрактної служби лейтенанта Свінціцького Максима Олександровича, 1995 року народження, уродженця міста Полонне», - йдеться у повідомленні.

Що стало причиною смерті остаточної версії поки що немає. Подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, поліція Житомирщини в рамках відкритого кримінального провадження перевіряє обставини смерті військовослужбовця, командуванням військової частини А3215 призначено службове розслідування.

По завершенню слідства буде визначено причину нещасного випадку, що спричинила смерть людини.

Зазначається, що на даний момент немає підстав стверджувати, що військовослужбовця вбили.

Прощатимуться із лейтенантом Свінціцьким 18 березня в його рідному місті Полонному, що на Хмельниччині.