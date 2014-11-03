У Донецьку терористи захопили санаторій і 7 авто, які належать "Норду" - МВС

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, згідно з оперативним зведенням за минулу добу, в ГУМВС України в Донецькій області звернувся представник ПАТ «Норд» з заявою про те, що в Донецьку терористи захопили готельно-санаторний комплекс, що належить ПАТ «Норд», а також незаконно заволоділи 7 автомобілями підприємства.

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Наразі правоохоронцями відкрито кримінальні провадження за ст.341 КК України (захоплення державних або громадських будівель або споруд) та ч.3 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене організованою групою або поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо воно завдало великої матеріальної шкоди).