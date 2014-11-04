Українські прикордонники в Криму мають негласну вказівку шукати людей з паспортами РФ - правозахисники

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції експерт Української Гельсинської спілки з прав людини Сергій Заєць наголосив, що прикордонники на власний розсуд вирішують, кого пускати на материкову частину України, а кого ні.

Заєць повідомив, що під особливий контроль прикордонників та обмеження підпадають чоловіки певної вікової групи.

Як заявив правозахисник, документи, які стосуються переміщення українців з окупованої території, мають бути оприлюднені, а ті, які порушують законодавство України, повинні бути скасовані.

Заєць припустив, що прикордонники мають негласні вказівки шукати російські паспорти у громадян України, хоча офіційно такі вказівки не надавалися.

У свою чергу координатор проекту «Без кордонів» Максим Буткевич зазначив, що українці на тимчасово окупованій території Криму живуть у дуже важких умовах - як ті, хто отримав російський паспорт, так і ті, хто його не отримав.

«Якщо замість допомоги і підтримки з боку державних структур вони отримають надмірний контроль і приниження, то це свідчить, що щось в нас у країні не так. Ми маємо їм допомагати, а не робити їх ураженими у правах. Подібні практики відштовхують від нас людей, які є нашими потенційними союзниками», - сказав він.

За словами Буткевича, правозахисники неодноразово отримували усні свідчення про те, що співробітники Державної прикордонної служби України говорили про існування внутрішнього розпорядження, яке уповноважує їх проводити на адміністративному кордоні окупованої території Криму з материковою частиною України відповідні дії, включно із немотивованим зняттям з транспортного засобу і примусовим поверненням назад.

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«Державна прикордонна служба заперечує, що таке розпорядження існує, і нам би дуже хотілося у це вірити, але поки що, на жаль, повідомлення про існування такого документа продовжують надходити», - сказав Буткевич.

Він зазначив, що також існує окреме розпорядження щодо громадян Росії. «Ми отримували повідомлення від громадян РФ, які намагалися перетнути міжнародний кордон з Україною, у тому числі у пошуках притулку, яких так само було повернуто. Водночас нам достеменно відомо, що існує внутрішня телеграма від березня цього року, підписана тодішнім першим заступником голови ДПСУ», - сказав Буткевич. За його словами, цей документ суперечить українському та міжнародному законодавству.

«Ми закликаємо ДПСУ до співпраці у спільному вирішенні цих проблем», - сказав Буткевич.

За його словами, правозахисні організації ведуть свою статистику щодо порушень на зазначеному кордоні. При цьому Буткевич, не повідомив, скільки звернень від громадян надійшло.

«За офіційними даними ДПСУ, які мають правозахисники, на початок жовтня цього року на материкову частину не було допущено 3 тис. 700 осіб. Якщо ми припустимо, що частину не було допущено із законних підстав, мова йде про понад 1,5 тис. громадян України, які не змогли потрапити в інший регіон», - сказав Буткевич.

Як заявили експерти, постраждалі звертаються до правозахисників зі скаргами на проведення дуже ретельних обшуків, вимагання грошей, зняття з потягів та відправлення до Криму, вимагання документів, які мають підтвердити мету поїздки, інших документів, яких не вимагає закон, пошук та знищення недійсних паспортів РФ, які були видані у Криму.