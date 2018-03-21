Протерміновані продукти та фекалії мишей: батьки вирішили провести "інспекцію" у дитсадку на Прикарпатті (відео)

Після того, як діти почали хворіти, мами влаштували інспекцію у дитсадку і були вражені своїми знахідками.

У селі Яблунька Івано-Франківської області батьки виявили, що їхніх дітей у дитсадку "Едельвейс" годують протермінованими продуктами.

Як розповіла ТСН.ua одна з мам Іванна Лешко, діти почали скаржитися на болі в животі і діарею, але батьки не одразу пов’язали ці скарги з харчуванням у дитсадку. А згодом одна з працівниць дитсадка розповіла про антисанітарію на кухні закладу.

"Потім до голови батьківського комітету надійшов анонімний дзвінок від працівниці із садочка. Сказала, що вони бояться за наших дітей. Розказали, що в рисі були мишачі фекалії, що просто боялися за те, як діти взагалі ніч переночують", - розповіла Іванна.

Тоді мами влаштували власну інспекцію у дитсадку і були вражені своїми знахідками.

"У крупах і борошні повно мишачих фекалій, крупи протерміновані. Чай, який дають дітям, протермінований. Він 2015 року, термін вживання 24 місяці, а від дати виготовлення вже минуло два роки", - нарікає інша мама, яка побажала надати коментар анонімно.

Також простроченим на кілька місяців виявилися кісиль і макаронні вироби. Причому на деяких пакунках з крупами взагалі не вдалося знайти маркування з датою виготовлення.

"Ми віддаємо своїх діток в садочок... Думаємо, що вони перебувають в гарних умовах і харчуються свіжими продуктами... А їх там труять. Ви навіть не уявляєте, в яких умовах зберігаються продукти. Миші як коні, випадають з гречки", - розповіла Іванна Лешко, яка також виклала на своїй сторінці у Facebook відео інспекції комори дитсадка.

За словами Іванни, за продукти у дитсадку відповідає завгосп, яка закуповує їх в одному з місцевих підприємств. "Завгосп виправдовує себе тим, що держава видає певну суму, на яку треба одразу закупити продуктів. Але ж там немає де зберігати. Умов взагалі немає", - нарікає Іванна.

На знятому нею відео видно, що продукти зберігають у недобудованій частині дитсадка на другому поверсі.

Медсестра дитсадка, яка відповідає за раціон дітей, взагалі відмовилася щось пояснювати батькам. А завідувачки закладу взагалі немає на місці. За словами батьків, вона взяла відпустку, щоб поїхати на заробітки до Польщі.

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Батьки звернулися до районного та обласного управлінь освіти.

Богородчанська районна адміністрація створила комісію для вивчення якості харчування дітей у всьому районі. Голова Богородчанської РДА Франку Єжак взяв на себе контроль за роботою комісії.

Згідно з його розпорядженням, комісія має відзвітувати про проведену роботу у вересні 2018 року. Проте щодо виправлення ситуації у дитсадку "Едельвейс" вже було вжито заходів, зокрема, звільнено всіх відповідальних за ситуацію осіб.

"Заключення комісії на основі виїзду та висновків перевірки працівниками Держпродспоживслужби та відповідно до протоколу комісії: звільнити працівників всіх трьох, сьогоднішнім числом, завідувача дитсадка, медсестру і завідувача складом; усунути виявлені порушення в садочку і перевірити стан харчування у всіх освітніх закладах району", - повідомила депутат обласної ради Марія Рудик.

Окрім розпорядження щодо покращення санітарних умов на кухні дитсадка, там також проводять заходи з дератизації – знищення гризунів. У зв’язку з цим батьки зараз не водять дітей до дитсадка.

Раніше журналісти програми "Гроші" дізналися, що насправді і в якій кількості потрапляє до тарілок дітей у дитсадках.

З'ясувалося, що в останні два місяці малюки споживали лишень по 17% від норми яєць, 66 % норми молока, м'яса з'їли на 26, а риби - на 66 %. В дитсадку кажуть, що діти в цей час їли більше каші, однак це повністю суперечить нормам здорового харчування для дітей.