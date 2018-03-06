Відсутність м'яса та молока: журналісти розповіли про те, як в столичних дитсадках економлять на харчуванні малечі (відео)

Останнім часом діти із дитсадків у Києві почали повертатись додому голодними.

Як і чому у столичних дитячих садках економлять на малечі.

Журналісти програми «Гроші» дізналися, що насправді і в якій кількості потрапляє до тарілок дітей у дитсадках.

Одна з мам розповідає, що в раціоні її дитини в дитсадку більше двох тижнів не було м'яса, а лише яйця, та дуже рідко - риба.

При цьому дитина поверталась додому голодною та значно схуднула.

Медсестра з іншого дитсадку розповідає, що раціон дітей у її дитсадку залишає бажати кращого: адже вони вже декілька місяців харчуються у "економному" режимі. А хліб для дітей купують самі працівники дитсадків за власні кошти.

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В управлінні цю інформацію спростовують та заявляють, що діти харчуються нормально та повноцінно.

Журналісти ж, після довгих суперечок із керівництвом дитсадку та у присутності поліції все-таки отримали дані про харчування діточок, які справді шокують.

В останні два місяці малюки споживали лишень по 17% від норми яєць, 66 % норми молока, м'яса з'їли на 26, а риби - на 66 %. В дитсадку кажуть, що діти в цей час їли більше каші, однак це повністю суперечить нормам здорового харчування для дітей.