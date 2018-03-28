Порошенко висловив співчуття родинам загиблих внаслідок пожежі в Кемерові

За словами українського президента, "дуже несправедливо, коли діти йдуть з життя".

Президент Петро Порошенко висловив співчуття родичам та близьким загиблих внаслідок пожежі в торговельно-розважальному центрі в Кемерові (Росія).

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Про це Порошенко заявив під час виступу перед учасниками акції «Діти єднають Україну», який транслювався на сторінці глави держави у Facebook.

«Велика кількість дітей 25 березня загинули в Кемерові, і я хочу висловити найщиріші слова співчуття рідним, близьким. Це дуже несправедливо, коли діти йдуть з життя», - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ у Кемерові сталася 25 березня. За інформацією МНС РФ, вона почалась на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр і дитячі ігрові майданчики.

За останніми офіційними даними, загинули щонайменше 64 людини, у тому числі багато дітей. Очевидці стверджують, що жертв значно більше. Родичі загиблих заявляють, що внаслівдок пожежі загинула 41 дитина.

Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Відкрито кримінальну справу.