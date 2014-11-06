Після обстрілу школи в Донецьку в РФ завели справу про "знищення російськомовних"
Слідчий комітет Росії (СКР) порушив кримінальну справу за фактом артилерійського обстрілу школи в Донецьку.
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на представника відомства Володимира Маркіна.
За словами Маркіна, напад проводився з метою знищення російськомовного населення, яке проживає на території, підконтрольній терористам "ДНР".
«Були порушені положення низки міжнародних конвенцій, в тому числі Конвенції про права дитини, а також Протоколу про припинення застосування зброї на південному сході України та Меморандуму до нього, що підписані були в Мінську у вересні поточного року», - заявив він.
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5 листопада була обстріляна середня школа номер 63, розташована на вулиці Степаненко в Донецьку. В результаті загинули двоє неповнолітніх. Ще три людини отримали поранення. У Росії переконані, що це зробила Нацгвардія.