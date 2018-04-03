Google присвятив дудл Джону Гаррісону: чим прославився годинникар-самоучка

Сьогодні виповнюється 325 років з дня народження винахідника.

Сьогодні виповнюється 325 років з дня народження англійського винахідника XVIII століття Джона Гаррісона.

Читайте такожGoogle випустив Doodle до Дня числа пі

Його головним винаходом став морський хронометр, який дозволив вирішити проблему визначення довготи з точністю до 1° під час тривалих морських подорожей. Проблема була настільки важкою і нагальною, що Парламент Великобританії призначив нагороду за її рішення в розмірі 20 000 фунтів стерлінгів (що еквівалентно декільком мільйонам доларів).

З часом він став справжнім професіоналом у виготовленні хронометрів, за що отримав найстарішу і найпрестижнішу премію Лондонського королівського співтовариства медаль Коплі.

Гаррісон відомий також як годинникар-самоучка. Свій перший годинник, всі деталі якого були зроблені з дерева, він зібрав у віці 20 років. Кілька його ранніх робіт збереглися донині.

В честь дня народження винахідника Google присвятив йому дудл.