За перший тиждень понад 150 тисяч українців підписали декларації з лікарями - Супрун

Супрун нагадала, що неприпустимо тиснути на пацієнтів, щоб вони підписували декларацію виключно зі своїм дільничним лікарем.

За цей тиждень вже понад 150 тисяч українців знайшли лікарів, з якими підписали декларації.

Про це повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на сторінці в Facebook.

"З 2 квітня вже понад 150 тисяч українців знайшли лікарів, з якими підписали декларації. Сподіваюся, що для своїх пацієнтів всі вони стануть тими самими довіреними фахівцями, до яких хочеться звертатися протягом життя по більшості питань щодо здоров'я", - зазначила вона.

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Кампанія "Лікар для кожної родини" почалася у всіх областях України. Медустанови поступово підключаються до електронної системи охорони здоров'я - на 4 квітня в системі вже було 63% комунальних установ, які надають первинну медичну допомогу.

За словами Супрун, загалом з часу запуску електронної системи охорони здоров’я підписано понад 266 тисяч декларацій про вибір лікаря.

"Всі ми вперше працюємо з такими масштабними завданнями, тому в деяких регіонах на початку виникли труднощі. Так, у Львові та Дніпрі старт кампанії був відкладений... Сьогодні у Львові почали підписувати декларації. У Дніпрі найближчим часом заклади також відновлять підписання декларацій", - повідомила Супрун.

Вона нагадала, що неприпустимо тиснути на пацієнтів, щоб вони підписували декларацію виключно зі своїм дільничним лікарем. Кожен українець вільний у виборі свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра, де б він не був зареєстрований.

Відмовити у підписанні декларації можуть тільки з двох причин: заклад ще не підключено до електронної системи охорони здоров'я; всі лікарі медичного закладу набрали оптимальну кількість пацієнтів. Неправомірним є також відмова пацієнтам на підставі того, що у закладі немає бланків декларацій. Декларація формується в електронному вигляді і після заповнення роздруковується уповноваженою особою.

"Наша команда уважно стежить за зверненнями з різних міст і постійно на зв'язку з регіонами, щоб подібні непорозуміння швидко усувалися на місцях", - зазначила Супрун.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня в Україні розпочалася національна кампанія «Лікар для кожної сім’ї». Українці зможуть підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром.