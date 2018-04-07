Відбулися штрафом: весь екіпаж судна "Норд" відпустили на свободу - ЗМІ

При цьому 10 квітня екіпаж повинен з'явиться на допит в СБУ у зв'язку зі справою капітана судна.

Екіпаж арештованого кримського риболовне судна "Норд", яке з порушенням вставленого порядку під російським прапором заїхало на територію України, відпустили на свободу.

Про це повідомила представник судновласника Ганна Шевельова, повідомляють "РИА.Новости".

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"Команда, за винятком капітана, перебуває на волі. Зараз вони всі в Маріуполі. Але їм ще необхідно 10-го (квітня - УНІАН) з'явитися на допит до СБУ у зв'язку зі справою капітана", — сказала Шевельова.

Напередодні маріупольський суд наклав на екіпаж адміністративний штраф за статтею "Порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї", повідомляє видання.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня українські прикордонники в Азовському морі затримали риболовне судно «Норд». У Держприкордонслужбі заявили, що члени команди судна порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Судно, зареєстроване на окупованій території АР Крим, йшло під прапором РФ. На його борту знаходився екіпаж у складі 10 осіб. У всіх були паспорти громадян РФ.

Судно з екіпажем було відконвойовано до порту Бердянська, 30 березня на судно був накладений арешт.

6 квітня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави для затриманого капітана судна "Норд" Володимира Горобенка.