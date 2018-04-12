Україна зберегла своє місце в клубі космічних держав – Турчинов

Секретар РНБО зазначив, що потенціал українського ракетобудування активно використовується для вирішення питань нацбезпеки.

Україна зберегла своє місце в клубі космічних держав світу, яких не більше десяти, поряд з США, країнами ЄС, Індією та Китаєм, і крок за кроком повертає собі позиції сучасної ракетної держави.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов у своєму привітанні з нагоди Дня працівників ракетно-космічної галузі та Всесвітнього дня авіації і космонавтики, повідомляє прес-служба РНБО.

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«Незважаючи на труднощі, які сьогодні стоять перед Україною, розвиток ракетно-космічної галузі був і залишається важливим напрямком для держави», - підкреслив Турчинов.

Він нагадав, що Україна плідно співпрацює з міжнародними партнерами в реалізації спільних проектів. Так, завдяки зусиллям учених і виробників відбувся успішний запуск ракети-носія середнього класу Antares-230, яка вивела на орбіту вантажний корабель Cygnus з вантажем для Міжнародної космічної станції.

«Потенціал української школи ракетобудування активно використовується при вирішенні нагальних питань національної безпеки і оборони України. Створюються сучасні військово-ракетні комплекси, які здатні забезпечити надійний захист нашої держави», - зазначив секретар РНБО.

Він побажав всім ученим, конструкторам, інженерам, робітникам, які працюють у ракетно-космічній галузі, нових досягнень і успіхів, що стануть гідним продовженням кращих традицій і будуть сприяти подальшому посиленню позицій України як високотехнологічної космічної держави.

Нагадаємо, сьогодні, 12 квітня, у світі відзначають Міжнародний день польоту людини в космос. Свято офіційно встановлений ООН у 2011 році на честь 50 річниці польоту в космос Юрія Гагаріна.