На полігоні "Широкий лан" через розрив іскрогасника травмовано військового

Унаслідок інциденту був травмований військовослужбовець, призначено службове розслідування.

У Миколаївській області на полігоні "Широкий лан" стався розрив іскрогасника, внаслідок чого було травмовано військового.

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Про це повідомляється на сторінці 28-ї окремої механізованої бригади у Facebook.

"Незважаючи на багаточисельні інструкражі, попередження та накази командування щодо суворого дотримання заходів пожежної безпеки, внаслідок необережного поводження із засобами опалювання 18.04.2018 року о 20:30 в одному з наметів на полігоні "Широкий Лан" стався розрив коліна іскрогасника", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок інциденту був травмований військовослужбовець. За фактом події призначено службове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на вівторок, 13 березня, на загальновійськовому полігоні у Миколаївській області в результаті порушення правил безпеки при користуванні піччю в нічний час сталася пожежа, внаслідок якої згорів один намет в наметовому містечку. Внаслідок пожежі один військовослужбовець загинув та семеро дістали опіки різного ступеню тяжкості.

За попередньою інформацією, пожежа на полігоні «Широкий лан» в Миколаївській області, в результаті якої загинув військовий та ще семеро отримали опіки, сталася через те, що військовий порушив правила безпеки та «плеснув рідину на піч».

Довідка. Іскрогасник - прилад, що служить для уловлювання іскор, що відходять із труби і встановлюється в найвищій точці димоходу. Іскрогасники необхідно встановлювати на будівлях з пічним опаленням, що працюють на твердому паливі, а також обладнаних прямолінійним димоходом.