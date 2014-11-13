Психологи скаржитимуться у Держкомітет телерадіомовлення на телеведучого Карпачова

Члени української Асоціації фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій мають намір скаржитися у Держкомітет телерадіомовлення на телеведучого Дмитра Карпачова, пише "Дуся".

"Останньою краплею" став останній випуск програми «Один за всіх».

"До студії запросили дівчинку Ілону, яка розповідала про інцест у власній родині. Мовляв, її ґвалтував їхній батько, та ще й на очах у молодших брата і сестри. З переляканою дівчинкою, яка раз на раз починала плакати, протягом години обсмоктували цю тему, сперечалися, маму і батька викликали, а потім ще й на сайті СТБ голосування влаштували - «Чи вірите ви словами Ілони?». Сьогодні до того ж заплановано повтор цього випуску. Напевно, його потенціал в сенсі рейтингів керівництво каналу визнало невичерпним", - повідомляє видання.

Психологи занепокоїлися станом дитини після участі в шоу.

Видання також нагадує про історію однорічної давнини, коли один з героїв даної програми вчинив самогубство.

"Шишки, звичайно, у першу чергу посипалися на Карпачова. Він же, по суті, модератор програми, причому, як я вже вам повідомляла, без диплома психолога, тобто без відповідної підготовки до такої ролі", - пише "Дуся".

"Ви розумієте, що я повз прес-служби каналу не можу давати коментарі. При всьому моєму бажанні висловитися з цього приводу у мене є певні правила гри, які я намагаюся дотримуватися", - сказав у коментарі виданню Карпачов.

Офіційний коментар прес-служби СТБ отримати не вдалося.