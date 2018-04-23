Суд зняв з розгляду справу суддів, що намагались дати хабара Холодницькому

Зняття справи з розгляду пов’язано з неправильністю визначення складу суду.

У Шевченківському районному суді міста Києва було знято з розгляду справу Наталії Овчаренко та Геннадія Підберезного - суддів Кіровського райсуду Дніпра, які обвинувачуються у спробі дати хабаря голові САП Назару Холодницькому.

Як повідомляється на сторінці суду у Facebook, підготовче засідання у справі призначено на 14 травня.

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«Повідомляємо, що у зв’язку із неправильністю визначення складу суду справу за обвинуваченням Овчаренко Н.Г. – обвинуваченої за ч.4 ст.369 та Підберезного Г.А. – обвинуваченого за ч.4 ст.369 знято з розгляду. Підготовче судове засідання у зазначеній справі призначено на 14 травня 2018 року о 15 год. 00 хв», - йдеться у повідомленні.

Інформацію щодо номеру зали у якій відбуватиметься судове засідання, буде повідомлено додатково.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня минулого року співробітники СБУ та Генпрокуратури затримали в кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького під час передачі першої частини хабара у розмірі 50 тис. доларів голову Кіровського райсуду Дніпропетровська Геннадія Підберезного та колишню суддю цього ж суду Наталію Овчаренко.

Назар Холодницький розповів, що двоє суддів з Дніпра намагалися дати йому хабар у 300 тисяч доларів, щоб кримінальне провадження проти них було закрито.