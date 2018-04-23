На Житомирщині депутат-"радикал" обманув дітей, "подарувавши" ноутбуки - журналіст (відео)
16:34, 23 квітня 2018Суспільство
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З'ясувалося, що в договорі про купівлю ноутбуків платником депутат вказав не себе, а сільраду.
Депутат обдурив дітей на Житомирщині "подарованими" ноутбуками
Депутат від "Радикальної партії" Ілля Смичок приїхав у село на Житомирщині і пафосно в місцевій школі подарував дітям п'ять ноутбуків.
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Пізніше виявилось, що діти не можуть працювати на даних ноутбуках через те, що вони без системного забезпечення, пише на своїй сторінці у Facebook журналіст Василь Крутчак.
"А ще пізніше виявилось, що Ілля Смичок, коли купував ноутбуки, то в договорі платником вказав не себе, а сільську раду!", - наголосив журналіст.
Як повідомляв УНІАН, раніше депутат Житомирської обласної ради від партії "УКРОП"намагався вчинити самогубство, вистріливши у себе з карабіну.
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