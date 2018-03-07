На Житомирщині депутат облради намагався застрелитися

Попередньо, 42-річний чоловік стріляв у себе із власного зареєстрованого карабіну.

Депутат Житомирської обласної ради від партії «УКРОП» намагався вчинити самогубство, вистріливши у себе з карабіну.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Житомирській області, цей випадок стався сьогодні, 7 березня.

«7 березня уранці від медиків надійшло повідомлення про госпіталізацію з вогнепальним пораненням жителя м. Коростеня, 1976 р.н. Чоловіка «швидка» забрала з місця проживання. У ході наших першочергових заходів встановлено, що поранений цього ж ранку зателефонував матері та повідомив про намір вчинити самогубство. Нині медики намагаються врятувати життя чоловіка, який, як з'ясувалось, є депутатом обласної ради. Поліція перевіряє усі обставини події та можливі версії», - написав на своїй сторінці у Facebook начальник Головного управління Нацполіції у Житомирській області В’ячеслав Печененко.

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За даними поліції, 42-річного чоловіка доставили до однієї з лікарень області з вогнепальним пораненням грудної клітки.

Попередньо, чоловік стріляв у себе із власного зареєстрованого карабіну. Про цей випадок також йшлося сьогодні на засіданні чергової сесії Житомирської обласної ради, передає кореспондент УНІАН. Про нього депутатам розповідав Печененко, який водночас не називав прізвища постраждалого.

Як стало відомо УНІАН з поінформованих джерел, постраждалий чоловік є депутатом Житомирської обласної ради від партії «УКРОП».

За фактом травмування чоловіка правоохоронці проводять перевірку.

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