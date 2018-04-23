В МВС справний лише кожний п`ятий електронний браслет стеження
Серед 511 наявних у Національної поліції України електронних браслетів стеження, 404 – поламані. Вартість кожного браслета становить 53 тисячі гривень.
Як повідомляє «Громадське», про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит журналістів.
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Станом на 1 березня 2018 року у правоохоронців залишилось усього 107 технічно справних браслетів.
У документі також повідомляється, що електронні засоби контролю за місцезнаходженням підозрюваних за два місяці 2018 року застосовувались до 95 осіб.
Нагадаємо, у березні минулого року екс-очільниця Слов’янська Неля Штепа заявила, що її електронний браслет зламався. Браслет відправили на ремонт у Харків, а її знову взяли під варту.