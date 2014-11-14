Amnesty International закликала "ЛНР" і "ДНР" припинити страти

Про це заявили в Amnesty International. "Проведення "народних судів" сепаратистами є нічим іншим, як цинічною спробою виправдати вбивства людей. Винесення і виконання вироків представниками самопроголошених сепаратистських республік можуть бути військовими злочинами", - заявив речник Amnesty International в Україні Богдан Овчарук.

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У зв'язку з цим правозахисна організація випустила документ, що закликає світ посилити тиск на виниклі на Сході України терористичні угруповання.

З іншого боку, Amnesty International закликає батальйон "Привид" та інші озброєні групи, які контролюють частину Луганської і Донецької областей, припинити свою практику "розгляду справ" і страти полонених.

В організації розповіли про кілька випадкыв розгляду звинувачень "народним судом Новоросії" і страт бойовиками "підсудних".