У 17 областях дорожньо-комунальні організації не готові до зими

Як повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ МВС, з 15 вересня по 12 жовтня ДАІ організувала і провела осінній комісійний огляд доріг. В огляді брали участь представники "Укравтодору", "Укртрансінспекції", місцевих органів влади, комунальних і залізничних організацій. Метою огляду була перевірка готовності до зими.

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"Огляд показав, що дорожньо-комунальні організації не в повній мірі підготовлені до роботи в зимовий період. Найбільш критична ситуація спостерігається у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій та Чернівецькій областях", - йдеться в повідомленні.

Складна ситуація спостерігається з створенням в дорожніх організаціях запасів пально-мастильних матеріалів. Крім того, у ДАІ викликає занепокоєння стан спеціальної дорожньої техніки та складна ситуація з підготовкою вулично-дорожньої мережі до експлуатації в зимовий період.