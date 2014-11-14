"ПриватБанк" забезпечив дніпропетровську дитячу лікарню обладнанням на суму понад 1 млн грн
"Приватбанк" купив для дніпропетровської дитячої лікарні №3 устаткування вартістю більш як 1 млн. грн, за благодійні кошти, зібрані клієнтами банку в ході всеукраїнської акції «Заради життя!».
Як передає кореспондент УНІАН, сертифікат на устаткування передав сьогодні лікарні генеральний заступник голови Правління "Приватбанку" Юрій Пікуш.
За його словами, на зібрані клієнтами кошти, було куплено імпортне устаткування - наркозно-дихальний апарат з вбудованим газоаналізатором, шприцевий перфузор і ультразвукову мийку - яке вже встановлене і працює в реанімаційному відділенні лікарні.
«Всі благодійні проекти, які підтримуються "Приватбанком" вибирають наші клієнти в ході голосування на сайті. У зборі грошей на цей проект взяли участь більш як 30 тис. осіб. Зі свого боку банк не лише забезпечує можливість зручного збирання коштів, а й повний контроль за благодійними грошима. Ми проводимо тендери на закупівлю устаткування, стежимо за його встановленням і використанням у лікарнях», - зазначив Пікуш.
Він також додав, що в ході проведення тендеру "Приватбанку" вдалося заощадити на придбанні устаткування майже 100 тис. грн.
«Це найпередовіше медичне устаткування, яке може врятувати щороку сотні дитячих життів і дає надію багатьом дітям та їх батькам на успішне одужання», - підкреслив голова наглядової ради фонду «Допомагаємо» Андрій Пінчук, який є партнером благодійної програми "Приватбанку" «Допомагати просто!».
Довідка УНІАН. Програма «Допомагати просто!» діє з 2010 року і дає можливість клієнтам "Приватбанку" брати участь у благодійних проектах. Пожертвування можна перерахувати через банкомати банку, також можна направити на благодійність дрібну здачу у відділеннях банку (до 1 грн).
Всі операції в рамках благодійних програм "Приватбанку" здійснюються без комісій, а всю інформацію про кожне зарахування і подальше використання коштів можна побачити на сайті www.blago.privatbank.ua.
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У 2014 році в рамках програми «Допомагати просто!» вже зібрано 10,136 млн. грн для дитячих будинків і цільових благодійних програм, зокрема програм допомоги українській армії і пораненим бійцям.
Приватбанк» (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Основними власниками банку є Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, які прямо володіють 35,9777% і 36,1726% акцій банку відповідно, а також через компанію Triantal Investments Ltd (Кіпр) 19,4492% акцій.