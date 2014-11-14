"ПриватБанк" забезпечив дніпропетровську дитячу лікарню обладнанням на суму понад 1 млн грн

Як передає кореспондент УНІАН, сертифікат на устаткування передав сьогодні лікарні генеральний заступник голови Правління "Приватбанку" Юрій Пікуш.

За його словами, на зібрані клієнтами кошти, було куплено імпортне устаткування - наркозно-дихальний апарат з вбудованим газоаналізатором, шприцевий перфузор і ультразвукову мийку - яке вже встановлене і працює в реанімаційному відділенні лікарні.

«Всі благодійні проекти, які підтримуються "Приватбанком" вибирають наші клієнти в ході голосування на сайті. У зборі грошей на цей проект взяли участь більш як 30 тис. осіб. Зі свого боку банк не лише забезпечує можливість зручного збирання коштів, а й повний контроль за благодійними грошима. Ми проводимо тендери на закупівлю устаткування, стежимо за його встановленням і використанням у лікарнях», - зазначив Пікуш.

Він також додав, що в ході проведення тендеру "Приватбанку" вдалося заощадити на придбанні устаткування майже 100 тис. грн.

«Це найпередовіше медичне устаткування, яке може врятувати щороку сотні дитячих життів і дає надію багатьом дітям та їх батькам на успішне одужання», - підкреслив голова наглядової ради фонду «Допомагаємо» Андрій Пінчук, який є партнером благодійної програми "Приватбанку" «Допомагати просто!».

Довідка УНІАН. Програма «Допомагати просто!» діє з 2010 року і дає можливість клієнтам "Приватбанку" брати участь у благодійних проектах. Пожертвування можна перерахувати через банкомати банку, також можна направити на благодійність дрібну здачу у відділеннях банку (до 1 грн).

Всі операції в рамках благодійних програм "Приватбанку" здійснюються без комісій, а всю інформацію про кожне зарахування і подальше використання коштів можна побачити на сайті www.blago.privatbank.ua.

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У 2014 році в рамках програми «Допомагати просто!» вже зібрано 10,136 млн. грн для дитячих будинків і цільових благодійних програм, зокрема програм допомоги українській армії і пораненим бійцям.

Приватбанк» (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Основними власниками банку є Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, які прямо володіють 35,9777% і 36,1726% акцій банку відповідно, а також через компанію Triantal Investments Ltd (Кіпр) 19,4492% акцій.