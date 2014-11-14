"Кіборг" з Донецького аеропорту: Нічого не змінюється - лінію оборони й досі не визначено

Від перемир'я більше шкоди, ніж користі. Поки українські військові нічого не роблять, а супротивник не втрачає часу. Про це в інтерв'ю ТСН розповів "кіборг" з Донецького аеропорту Іван Начовный з позивним "Гном".

"Перемир'я полягає в тому, що ми не ведемо активних бойових дій. Тобто ми не маємо права, якщо бачимо рух противника, на непідконтрольної нам території, але ми бачимо переміщення, відкривати вогонь. І ми виходимо в ролі "терпіл". Тобто ми повинні отримати, щоб дати здачі", - каже солдат.

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За його словами, ми тільки й чуємо, що там і там заїхала колона. У них є час для того, щоб навчати людей стріляти, коригувати, підвозити техніку та боєприпаси. Плюс "тренуються" вони відразу ж, для них ніякого перемир'я немає.

"Грубо кажучи, ми даємо їм можливість стати сильніше. При цьому ми не стаємо сильнішими. А як ми можемо стати сильніше? У мене нічого не змінилося за цей час. Єдине, танки. Тому що ті поламалися, ті підбили, і приїхали нові. Їх кількість не зросла, їх якість - не покращилася", - розповідає Іван.

Він додає, що лінію оборони як не була визначено, так вона і залишається невизначеною. Кількість техніки нової та боєздатної не збільшилася. Кількість людей і боєздатних підрозділів не збільшилася.

"Майже нічого не змінилося. Як ми можемо стати сильніше, якщо для цього нічого не робиться", - зазначає "Гном".

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При цьому він зазначає, що Росія продовжує стягувати свою техніку і війська.

"А у нас немає ні техніки, ні військ. Мало мати високоточну зброю, повинні бути "високоточні" люди, які будуть нею користуватися. А у нас цим ніхто не хоче займатися", - констатує Іван.

Нагадаємо, бійці АТО продовжують утримувати оборону аеропорту Донецька, незважаючи на регулярні атаки і спроби бойовиків взяти стратегічно важливий об'єкт.