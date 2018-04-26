В Україні зафіксували зростання кількості нападів на журналістів

За 3 місяці 2018 року фізичної агресії в Україні зазнав 21 журналіст - це на 3 більше, ніж за відповідний період минулого року.

За перші 3 місяці поточного року в Україні 21 журналіст зазнав фізичної агресії під час виконання професійних обов'язків. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації Індексу фізичної безпеки журналістів України-2018 повідомив голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко.

Він зазначив, що за перший квартал минулого року аналогічних випадків було 18. Згідно з даними Індексу, у січні було зафіксовано два випадки, у лютому - 9, а у березні - 10 (минулого року, відповідно, 6, 8 та 4).

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Зазначається, що цього року постраждало 14 чоловіків та 7 жінок. У чотирьох випадках у нападі на журналістів "звинувачуються поліцейські чи працівники силових відомств".

Найбільше проявів фізичної агресії щодо журналістів було зафіксовано у Києві та області - 8, у Одеській, Волинській та Полтавській областях - по два.

Експерт зі стратегічних комунікацій ГО "Інформаційна безпека" Тетяна Попова повідомила, що зараз перевіряється інформація щодо нападу у березні на журналіста Бі-бі-сі в Одесі, відповідно, може йтися про 22 випадки за перший квартал 2018 року.

Президент Академії української преси Валерій Іванов висловив думку, що нині немає покращення ані в розслідуваннях справ щодо журналістів, ані у ставленні правоохоронних органів до них. "Ми не вирвалися з пострадянських відносин влади і журналістики", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на Тернопільщині жорстоко побили журналістів під час зйомок розслідування.