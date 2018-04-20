На Тернопільщині жорстоко побили журналістів під час зйомок розслідування

18:57, 20 квітня 2018
Інциденти
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Під Тернополем жорстоко побили журналістів під час зйомок розслідування / фото ТВЦ

Про це "Волинь 24" повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

"Журналіст Сергій Шаповал і оператор Роман Харченко здійснювали журналістське розслідування про діяльність нелегальних АЗС", - наголошується в повідомленні.

Журналістів побили на території підприємства "Агродружба", що у Теребовлянському районі Тернопільської області.

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Їх також деякий час навіть насильно утримували в приміщенні. За попередньою інформацією, оператор отримав струс мозку. У Сергія Шаповала розсічення щоки.

Крім того, нападники знищили техніку: відео-, фотокамеру.

Зараз на місце події прибула поліція. Медики надають журналістам медичну допомогу.

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) вже взяв ситуацію під свій контроль.

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Теги: #Тернопільщина#напад на журналістів#НСЖУ