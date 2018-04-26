Опитування: ірландці виявилися найщасливішою нацією ЄС, румуни - найбільш нещасливою

Також ірландці лідирують в категорії здоров'я - 92% опитаних вважають себе здоровими.

Ірландці виявилися найщасливішою нацією Європейського Союзу, тоді як румуни - найбільш нещасливою. Про це свідчать результати останнього опитування "Євробарометра" - соціологічної служби Європейської комісії, пише Politico.

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За даними опитування під назвою "Справедливість, нерівність і мобільність між поколіннями", 97% опитаних ірландців вважають себе щасливими. Це найвищий відсоток в Євросоюзі, де середній показник становить 83%, передає "Європейська правда".

Останню сходинку у рейтингу щасливих країн зайняла Румунія з показником 59%.

Ірландці також лідирують в категорії здоров'я - 92% опитаних вважають себе здоровими. Серед опитаних латишів цей показник становив лише 14%, в середньому по ЄС - 78%.

Більшість опитаних європейців (84%) вважають занадто великий розрив у доходах. У всіх країнах, крім Данії, більше 60% заявили, що урядам слід вжити заходів для скорочення цих відмінностей.

Більшість європейців вважають, що їхнє життя справедливе і у них є рівні можливості. Однак серед країн ЄС спостерігають значні невідповідності. 81% датчан заявили, що мають рівні можливості, і тільки 18% греків вірять у те ж саме.

Опитування проводилося в грудні 2017 року. У 28 країнах-членах ЄС було опитано 28 031 людина.