В окупованому Криму адвокат заявив у поліцію про зникнення харків'янина Стешенка

Стешенка затримали 12 квітня на пункті пропуску «Чонгар» на в'їзді до анексованого Росією Криму.

Адвокат Айдер Азаматов заявив у поліцію анексованого Росією Криму про зникнення харків'янина Олександра Стешенка, якого 24 квітня відвезли із спецприймальника в Сімферополі в невідомому напрямку.

Про це він розповів у коментарі Крим.Реалії, проекту Радіо Свобода.

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«Цю заяву я відправив поштою. Справа в тому, що, на жаль, при передачі на руки на наших примірниках ніяких відміток не ставлять», – сказав Азаматов.

12 квітня активісти з громадської ініціативи «Крим SOS» з посиланням на матір українця харків'янина Олександра Стешенка повідомили, що російські силовики затримали його на пункті пропуску «Чонгар» на в'їзді до анексованого Росією Криму.

За інформацією активістів, 14 квітня адвокат Стешенку в пошуках свого підзахисного відвідав прикордонне управління ФСБ Росії в Криму в Сімферополі. Співробітники управління підтвердили, що Стешенко перебуває у них, а потім ФСБ Росії почала заперечувати затримання харків'янина.

У вересні 2017 року ООН заявили, що ситуація у сфері прав людини в Криму «значно погіршилася через російську окупацію». Зокрема, спостерігачі задокументували арешти і затримання, насильницькі зникнення, жорстоке поводження й тортури.