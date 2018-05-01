У Польщі п'ятеро п'яних українофобів напали на активістів, які відновлювали цвинтар

Нападники звинувачували активістів у відновлюванні могил бійців УПА та кричали їм "забирайтеся в Україну".

У ніч на 29 квітня в селі Стара Гута Підкарпатського воєводства Польщі п'яні чоловіки напали на учасників табору товариства "Маґурич", яке відновлювало цвинтар.

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Про це повідомляє український тижневик у Польщі "Наше слово". Серед учасників табору були голова товаритсва Шимон Моджеєвський та волонтерка, викладачка Ольга Соляр. Вона повідомила, що нападники прибули на старий цвинтар, де розташувався табір, погрожували учасникам.

Нападники вигукували "Wyp…ać na Ukrainę" ("Забирайтесь в Україну"), звинувачували учасників табору у відновлюванні могил УПА. На виклик приїхала поліція. Затримано 5 осіб, усі були нетверезі.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно поляка засудили до півроку громадських робіт за наклейки з перекресленим Бандерою.