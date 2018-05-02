Фонтан фекалій: у мережі показали пляж в окупованому Криму (фото)
14:05, 02 травня 2018Суспільство
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У Twitter показали пляж в Алушті, на якому "б'є" "фонтан фекалій".
Фото з пляжу в Алушті / фото twitter.com/KrimRt
В окупованому Російською Федерацією Криму багато пляжів перебувають у поганому стані.
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Про це свідчать знімки, опубліковані на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter.
"Алушта. Як відпочили? "Лежиш собі, відпочиваєш, і тут на тобі, фонтан із зібраних фекалій всіх мешканців цього міста", - йдеться у повідомленні.
Раніше в мережі з'явилися фото з порожніх пляжів анексованого Росією Криму, незважаючи на довгі травневі вихідні.
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