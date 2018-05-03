У ДМС розповіли, які посвідки на постійне і тимчасове проживання видаватимуть іноземцям

Уряд затвердив зразки біометричних бланків документів.

Іноземцям видаватимуть посвідки на постійне та тимчасове проживання у формі карток з чіпом.

Читайте такожУ Харкові приватний виш 15 років незаконно легалізовував мігрантів (відео)

Про це повідомляє прес-служба Державної міграційної служби (ДМС). «25 квітня Кабінетом Міністрів України прийнято постанови «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на постійне проживання» та «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання»», - сказано у повідомленні.

Постановами затверджено біометричні зразки бланка, технічного опису та механізму оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, додали у ДМС.

Зазначається, що, згідно з цими актами, іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для постійного або тимчасового проживання, видаватимуть посвідки на постійне та тимчасове проживання у формі карток з безконтактними електронними носіями.