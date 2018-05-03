Ціле місто в Дніпропетровській області залишиться без водопостачання через борги

Без централізованого водопостачання залишиться 70-тисячне місто.

По всьому Новомосковську Дніпропетровської області 4 травня відключать подачу води. Відключення пов'язане із заборгованістю КП «Новомосковськ водоканал». Читайте такожУ Києві оголосили масштабне відключення гарячої води - аж до початку літа Станом на 27 квітня КП «Новомосковськ водоканал» має заборгованість за використані послуги центрального водопостачання на суму понад 11,4 млн грн, повідомили в прес-службі КП «Дніпроводоканал». 4 травня КП «Дніпроводоканал» обмежить подачу води на КП «Новомосковськ водоканал». Довідка УНІАН. Місто Новомосковськ розташоване в 27 км від Дніпра. Населення міста становить 70,5 тис. осіб.

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