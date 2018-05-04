"Плата за безвіз": українців, які відвідували ОРДЛО, перевірятимуть додатково - експерт

В європейській системі інформації про поїздки та дозволів потрібно буде зазначити, чи відвідувала дана особа зону конфлікту.

Українці, які відвідували ОРДЛО, проходитимуть додаткові перевірки для в’їзду в країни Шенгенської зони після введення європейської системи інформації про поїздки та дозволів (European travel information and authorisation system, ETIAS).

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила заступник директора ГО «Європа без бар’єрів» Катерина Кульчицька на брифінгу в Києві.

«Україна як така не вважається зоною конфлікту, у нас є конкретно визначена територія – зона, де наразі проводиться операція Об’єднаних сил на Донбасі, і лише ті громадяни, які там перебували, потрібно буде це зазначити в європейській системі інформації про поїздки та дозволів», - зазначила вона.

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За словами аналітика, у відповідних вимогах до створення ETIAS наголошується, що громадяни не мають зазнавати дискримінації через те, що вони походять з якоїсь країни.

«Тобто українці, які перебували раніше в окупованих Донецьку чи Луганську, їх не мають дискримінувати лише через те, що вони там народились і час від часу там бувають чи проживають», - підкреслила Кульчицька.

«Я особисто думаю, що люди, які проживали, проживають чи їздили на тимчасово окуповані території, скоріше за все, викличуть додаткові перевірки, але їх будуть перевіряти саме за базами ЄС країн Шенгенської зони. Якщо людина не мала ніяких порушень міграційного законодавства, або будь-якого іншого законодавства країн ЄС, вона не включена до баз даних Інтерполу, Європолу, і вона не є міжнародним злочинцем, то така людина отримає дозвіл на в’їзд до країн ЄС», -резюмувала експерт.

Як повідомляв УНІАН, нова система ETIAS дозволить заздалегідь перевірити та в разі необхідності відмовити у наданні дозволу на поїздки громадянам третіх країн, які подорожують до Шенгенської зони в рамках безвізового режиму. Зокрема, через онлайн-заявку потрібно буде отримати дозвіл на поїздку, авторизація якої коштуватиме 7 євро.

Надана в заявці інформація буде автоматично звірена з базами даних Європейського Союзу та Інтерполу, щоби визначити, чи існують підстави для відмови у дозволі на проїзд. Якщо не виявлено нічого, що могло б потребувати подальшого аналізу, дозвіл на поїздку буде видаватися автоматично.

За попередніми даними, нововведення діятиме в аеропортах і морських пунктах пропуску. Через три роки систему застосують до міжнародних автобусних перевізників. Наразі очікується, що Європейський парламент підтримає нові правила, після чого їх затвердить Рада ЄС.