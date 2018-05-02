Введення спецдозволів на в'їзд до ЄС не обмежуватиме безвіз для українців - дипломат

Система спрямована на те, щоб запобігти в’їзду недобросовісних громадянам, наголосив посол.

Представник України при Європейському Союзі, посол Микола Точицький заявляє, що запровадження європейської системи інформації про поїздки та дозволів (European travel information and authorisation system, ETIAS) не буде обмеженням безвізового режиму для українців.

Про це дипломат повідомив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

«ETIAS жодним чином не є обмеженням безвізу. Це лише обмін інформацією для того, щоб відповідні міграційні служби могли б вчасно завчасно запобігти потраплянню на територію Європейського Союзу небажаних, недоброчесних громадян з держав, які мають безвізовий режим з ЄС. Якщо зараз їх зупиняють на кордоні, то після введення в дію ETIAS вони отримають заборону на в’їзд ще вдома», - пояснив він.

Представник України при ЄС наголосив, що система ETIAS «жодним чином не стосується візового чи безвізового режиму».

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«25 квітня Комітет постійних представників країн-членів ЄС підтвердив, що завершився триалог у частині створення європейської системи інформації про поїздки та дозволів. Відповідно до цих домовленостей раз на три роки громадяни третіх країн, які не є членами Шенгену, будуть подавати інформацію про себе, і ця інформація буде перевірятися відповідними службами ЄС. У 2019-2020 році ця законодавча ініціатива набере чинності, і питання в тому, що всі повинні будуть заповнювати електронну анкету. Тут не йдеться про заборони, тут мова йде про перевірку інформації для захисту по периметру кордонів ЄС, що є цілком нормальним», - додав Точицький.

Як повідомляв УНІАН, нова система ETIAS дозволить заздалегідь перевірити та в разі необхідності відмовити у наданні дозволу на поїздки громадянам третіх країн, які подорожують до Шенгенської зони в рамках безвізового режиму. Зокрема, через онлайн заявку потрібно буде отримати дозвіл на поїздку, авторизація якої коштуватиме 7 євро.

Надана в заявці інформація буде автоматично звірена з базами даних ЄС та Інтерполу, щоб визначити, чи існують підстави для відмови у дозволі на проїзд. Якщо не виявлено нічого, що могло б потребувати подальшого аналізу, дозвіл на поїздку буде видаватися автоматично.

За попередніми даними, нововведення діятиме в аеропортах і морських пунктах пропуску. Через три роки її застосують до міжнародних автобусних перевізників. Наразі очікується, що Європейський парламент підтримає нові правила, після чого їх затвердить Рада ЄС.