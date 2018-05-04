Вінниччина увійшла до трійки лідерів по кількості підписаних декларацій із сімейними лікарями

Протягом місяця жителі Вінницької області підписали 188 тисяч 997 декларацій.

Вже місяць українці мають можливість визначится із медичним супроводом. Кампанія «Лікар в кожну родину» активно впроваджується в усіх регіонах України.

За цей час понад два мільони пацієнтів підписали декларації з лікарями. Про це повідомляється на сайті Вінницької ОДА.

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Протягом місяця жителі Вінницької області підписали 188 тисяч 997 декларацій. Тож Вінниччина посіла третє місце серед інших областей. У лідерах також Харківська область – 230 тисячі 652 декларації – вона посідає перше місце по кількості декларацій, друга позиція належить Києву. На четвертому місці – Донецька область 177 тисяч 759 декларацій і на п’ятому місці – Дніпропетровська область понад 168 тисяч декларацій.

Щоб допомогти людям у виборі лікаря, у регіонах проводять ярмарки здоров’я, розміщують інформацію про лікарів у соцмережах.