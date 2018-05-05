Порошенко про отримання автокефалії: не уявляю в Російській православній церкві українську матір, яка втратила сина на Донбасі

Президент наголосив, що отримання автокефалії має важливе значення для незалежності держави.

Україна з отриманням автокефалії православної церкви повернеться до витоків своєї історії.

Читайте такожПорошенко: Якщо хтось хоче відвідувати церкву з центром у Росії - це їхнє право

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це Петро Порошенко сказав в інтерв’ю німецькому виданню «Фокус».

Він наголосив, що, порушивши питання про надання Томосу про автокефалію православної церкви, Україна, в першу чергу, прагне відстояти право на власну, незалежну церкву.

«Ми не проти когось. Візьміть церкву - кожна країна повинна мати свою власну. Виявляється, лише Україна, Білорусь і Молдова не мають такого права. Перед початком війни з Росією внутрішні сутички всередині православної церкви може й були б прийнятними. Але внаслідок російської агресії – більше ні. Російська православна церква діє за дорученням Росії», - сказав глава держави.

«Я сподіваюся, що моє звернення до Варфоломія, константинопольського патріарха, принесе позитивний результат і надасть нам право на власну автокефальну церкву. Українську церкву було утворено 1000 років тому у Константинополі. Ми просто повертаємось до витоків», - підкреслив Порошенко.

Президент наголосив, що це має важливе значення для незалежності України, адже нарешті українці отримають право власноруч визначати церковну ієрархію і те, за якого патріарха молитися. "Це просто важливо для нашої незалежності. Ми таким чином самі будемо визначати церковну ієрархію і молитися своїм, а не Путіну, і не Кирилу. Ви можете собі уявити, щоб українська мати, яка втратила на війні сина, йшла в російську православну церкву? Нам ненависна думка, ніби ми залишаємося частиною радянської або російської імперії ", - заявив Порошенко.

«Ми ненавидимо стереотип, нібито ми - частина радянської чи російської імперії. Наше минуле у Європі. Ми намагаємось саме зараз повернутися до європейської родини. Це стосується не лише західної, а й центральної України. У 2013 році лише 35% респондентів тут підтримували Європу, 16% – ідею членства в НАТО. Зараз 70% - за ЄС, 56% – за НАТО», - акцентував глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення від президента України до вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію православної церкви в Україні, постанову Верховної Ради на підтримку цього звернення, а також відповідні звернення ієрархів українських православних церков.