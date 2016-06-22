Вселенський патріарх отримав звернення Ради про автокефалію православної церкви в Україні

Про це голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив у Twitter.

"Патріарх Варфоломій отримав лист від @verkhovna_rada з проханням надати Автокефалію Православній Церкві в Україні. Вірю в позитивне рішення", - зазначив він.

Патріарх #Варфоломій отримав Лист від @verkhovna_rada з проханням надати Автокефалію Православній Церкві в Україні Вірю в позитивне рішення — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) June 22, 2016

Як повідомляв УНІАН, 16 червня Верховна Рада ухвалила звернення до "Всесвятості Варфоломія, архієпископа Константинополя і Нового Риму, Вселенського Патріарха щодо надання автокефалії Православній Церкві в Україні".

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У зверненні наголошується, що вже два роки Україна потерпає від збройної агресії з боку Російської Федерації, яка визнана "державою-агресором" і всупереч усім міжнародним нормам права анексувала Крим.

"Сучасний московський патріархат надто тісно пов’язаний з пануючим у Росії політичним режимом, щоби сприйматися українським суспільством саме як церква, а не "Міністерство ідеології" Російської Федерації", - наголошується у зверненні.

У документі наголошується, що канонічна (тобто чинна і законна) автокефалія православній церкві в Україні може бути надана лише Вселенським патріархатом, який єдиний має для цього відповідні канонічні повноваження. Відповідно, автори звернення просять Вселенського патріарха Варфоломія застосувати всі наявні канонічні повноваження та визнати нечинним акт 1686 року як такий, що був ухвалений з порушенням священних канонів православної церкви; взяти активну участь у подоланні наслідків церковного поділу шляхом скликання під егідою Вселенського патріархату Всеукраїнського об’єднавчого собору, який би вирішив усі суперечливі питання та об’єднав українське православ’я.

Крім того, депутати заради блага православної церкви в Україні та цілісності українського народу просять видати Томос про автокефалію православної церкви, на основі якого вона могла б "посісти належне місце у родині помісних православних церков".