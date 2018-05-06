Кличко: Пам’ятник Іллі Муромцю встановлять в однойменному парку протягом найближчих кількох місяців

14:42, 06 травня 2018
Суспільство
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Пам'ятник богатирю часів Київської Русі Іллі Муромцю встановлять в однойменному парку “Муромець” протягом найближчих кількох місяців. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу “Newsone”.

“В найближчих кілька місяців ми з великим задоволенням відкриємо одну з родзинок Києва. І ми сподіваємося, що пам’ятник Іллі Муромцю стане магнітом цього прекрасного оновленого парку”, - сказав Кличко.

Він нагадав, що прототипом Іллі Муромця стане сучасний богатир Василь Вірастюк. “Я уже бачив невелику копію у майстерні скульптора Володимира Журавля. Дуже красивий буде пам’ятник. І цей парк стане ще одним привабливим місцем для киян і туристів, для тих, хто цікавиться історією нашого старовинного міста”, - додав він.

Також міський голова спростував твердження, що Ілля Муромець – нібито богатир російської билинної спадщини. І відзначив, що той є українським героєм часів Київської Русі. “За переказами, цей богатир народився під Черніговом. Служив князю Володимиру, охороняв місто Київ, похований він у Києво-Печерській лаврі. Одне можу сказати – це наш богатир, це наша історія”, - наголосив Кличко.

Він нагадав, що на острові, де облаштують парк “Муромець”, справді, колись була сторожова застава та місце дислокації дружини князя Володимира. 

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