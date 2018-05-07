"Хворі ностальгією за імперією": відомий спортивний бренд оскандалився через одяг у стилі СРСР
Нова лінійка спортивного одягу Adidas викликала хвилю обурення в світі, і в Україні зокрема.
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Мова йде про червоні футболки з буквами USSR і зображенням державного герба вже неіснуючого Радянського Союзу.
Міністерство закордонних справ Литви вже назвало творців цього одягу "хворими ностальгією за імперією". "Все ще є ті, хто хворий "ностальгією за імперією", тільки якось несподівано, що серед них і відомий концерн Аdidas", – йдеться в повідомленні відомства в "Твіттері".
Окупаційний режим СРСР убив дуже багато людей, серед яких і мільйони українців. Я більше ніколи не буду купувати речі бренду Adidas", - написав у себе в "Твіттері" один з керівників проукраїнської молоді Одеси Сергій Стерненко.
Окупаційний режим СРСР вбивши дуже багато людей, серед яких і мільйони українців. Я більше ніколи не купуватиму речі бренду Adidas.— Сергій Стерненко (@sternenko) 6 травня 2018 р.
The occupation regime of the USSR killed a lot of people, including millions of Ukrainians.
I'l never buy @Adidas clothing.#neverbuyadidas#adidaspic.twitter.com/bO5jTgTSh7
В описі відповідних товарів на сайті Adidas в це час зазначено: "Щоб відзначити чемпіонат 2018 року в Росії, Adidas перетворив вінтажні футболки на модні предмети одягу".
Adidas busts sanctions and supports russia's war against Ukraine. @adidas operates stores in Russian-occupied Ukrainian Crimea through 'affiliates.' No surprise the German company also markets nostalgia for the Soviet Russian regime of state terror that existed from 1922 to 1991. pic.twitter.com/EEAVQLKFSb— Michael MacKay (@mhmck) 6 травня 2018 р.