"Хворі ностальгією за імперією": відомий спортивний бренд оскандалився через одяг у стилі СРСР

Міністерство закордонних справ Литви вже відреагувало на появу такого одягу, назвавши його творців "хворими ностальгією за імперією".

Нова лінійка спортивного одягу Adidas викликала хвилю обурення в світі, і в Україні зокрема.

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Мова йде про червоні футболки з буквами USSR і зображенням державного герба вже неіснуючого Радянського Союзу.

Міністерство закордонних справ Литви вже назвало творців цього одягу "хворими ностальгією за імперією". "Все ще є ті, хто хворий "ностальгією за імперією", тільки якось несподівано, що серед них і відомий концерн Аdidas", – йдеться в повідомленні відомства в "Твіттері".

Окупаційний режим СРСР убив дуже багато людей, серед яких і мільйони українців. Я більше ніколи не буду купувати речі бренду Adidas", - написав у себе в "Твіттері" один з керівників проукраїнської молоді Одеси Сергій Стерненко.

Окупаційний режим СРСР вбивши дуже багато людей, серед яких і мільйони українців. Я більше ніколи не купуватиму речі бренду Adidas.



The occupation regime of the USSR killed a lot of people, including millions of Ukrainians.

I'l never buy @Adidas clothing.#neverbuyadidas#adidaspic.twitter.com/bO5jTgTSh7 — Сергій Стерненко (@sternenko) 6 травня 2018 р.

В описі відповідних товарів на сайті Adidas в це час зазначено: "Щоб відзначити чемпіонат 2018 року в Росії, Adidas перетворив вінтажні футболки на модні предмети одягу".