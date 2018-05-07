"Хворі ностальгією за імперією": відомий спортивний бренд оскандалився через одяг у стилі СРСР

11:20, 07 травня 2018
Суспільство
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Мова йде про червоні футболки з буквами USSR і зображенням державного герба вже неіснуючого Радянського Союзу.

Міністерство закордонних справ Литви вже назвало творців цього одягу "хворими ностальгією за імперією". "Все ще є ті, хто хворий "ностальгією за імперією", тільки якось несподівано, що серед них і відомий концерн Аdidas", – йдеться в повідомленні відомства в "Твіттері".

Окупаційний режим СРСР убив дуже багато людей, серед яких і мільйони українців. Я більше ніколи не буду купувати речі бренду Adidas", - написав у себе в "Твіттері" один з керівників проукраїнської молоді Одеси Сергій Стерненко.

В описі відповідних товарів на сайті Adidas в це час зазначено: "Щоб відзначити чемпіонат 2018 року в Росії, Adidas перетворив вінтажні футболки на модні предмети одягу".

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Теги: #скандал#adidas