В`ятрович: «георгіївські стрічки» не мають нічого спільного з вшануванням жертв Другої світової

Голова Інституту нацпам`яті побоюється провокацій із забороненою символікою на заходах 9 травня.

Політичні спекулянти намагатимуться використовувати заборонену символіку на заходах 9 травня задля створення провокацій.

Таку заяву в ефірі каналу «Прямий» зробив директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович.

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“Завтра можливі різного роду провокації. Сподіваюся на активні дії українських правоохоронних органів, які не дозволять використовувати заборонену символіку.

Нагадаю, це і так звана “георгіївська стрічка” і комуністичні символи. Переконаний, що спроби використати ці символи — це політичні провокації, які не мають нічого спільного з вшануванням загиблих чи повагою до живих ветеранів війни», - зазначив він.

«Давайте зробимо так, щоби завтра не було соромно, зокрема тим живим учасникам цієї війни. Давайте не дозволимо різного роду політичним спекулянтам перетворити 9 травня на політичне шоу”, - підсумував В'ятрович.

Як повідомляв УНІАН, співробітники Служби безпеки України провели слідчі дії у керівників комуністичної партії, вилучивши агітаційні матеріали із забороненою символікою тоталітарного радянського режиму.

Агітаційні матеріали на замовлення російських кураторів планувалось публічно поширювати 9 травня. Це мало дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в державі та спровокувати силові сутички між активістами.