Обоє працюють у Міноборони: батьки підозрюваної у побитті "кіборга" в Києві прокоментували інцидент (відео)

Сьогодні мають обрати запобіжний захід Катерині Лапінській, підозрюваній у нападі на "кіборга" Вербича.

Сьогодні, 8 травня, мають обрати запобіжний захід Катерині Лапінській, яку затримали за підозрою у побитті АТОшника Дмитра Вербича.

Засідання має відбутись у Подільському суді. Початок призначили на 15 годину, проте засідання перенесли до іншої зали, бо в тій, де збирались засідати, не вистачило місця для журналістів. Прокуратура вимагатиме запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без внесення застави, передає ТСН.

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У суді присутні її батьки – Сергій та Валентина Лапінські. Деталі справи вони не коментують. Проте матір Катерини розповіла, що після затримання бачила доньку лише здалеку. У її провину не вірить.

"Я думаю, що дитина просто опинилася не в тому місці не в той час. Бо вона дуже добре ставиться до учасників АТО. Так не могло бути", - впевнена Валентина Лапінська.

Також батьки затриманої підтвердили, що обидва працюють у Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 травня в Києві на вулиці Костянтинівській стався напад на учасника АТО Вербича. Потерпілий йшов вулицею і відчув удар у спину. Повернувшись, він побачив трьох хлопців і двох дівчат, які були одягнені в маски. Зловмисники накинулися на ветерана АТО, внаслідок чого він отримав колото-різане поранення спини.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України. Особам, причетним до нападу, загрожує до семи років позбавлення волі.

7 травня СБУ встановила, що організатором нападу на учасника бойових дій на Донбасі Вербича є громадянин Росії.