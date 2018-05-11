Загибель українських моряків з судна Atlantic Harmony: МЗС вирішує питання щодо невідкладної репатріації тіл

Посольству в Сенегалі та Китаї доручено звернутися до компетентних органів Кабо-Верде з проханням провести відповідне опитування екіпажу судна, з'ясувати обставини, що супроводжували смерть моряків.

Міністерство закордонних справ України України доручило українським дипломатам, які працюють у Сенегалі, Туреччині, Великій Британії та Китаї, вжити термінових невідкладних заходів у зв'язку з загибеллю двох українських моряків з судна Atlantic Harmony.

Про це в коментарі УНІАН повідомив заступник Директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Зокрема, він повідомив, що у зв'язку з розслідуванням надзвичайної події, пов'язаної з загибеллю українських моряків на борту судна Atlantic Harmony, дипломатам України в Сенегалі, Туреччині, Великій Британії та Китаї доручено вжити невідкладних заходів відповідно до їх компетенції.

Серед цих заходів доручено "опрацювати з судновласником - компанією Digital Epoch LTD, оператором судна - Istambul Denizcilik Ve deniz, та у взаємодії з посольством України в Сенегалі питання невідкладної репатріації тіл громадян України, забезпечення збереження і подальшої передачі рідним особистих речей моряків". Це доручення було спрямоване в Посольство України в Туреччині та генеральне консульство в Стамбулі, а також в Посольство в Сенегалі.

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При цьому, посольству України у Великій Британії доручено встановити контакт зі страховою компанією у Лондоні та представництвами Міжнародної федерації працівників транспорту з метою сприяння репатріації тіл загиблих українців.

Крім того, за словами Кирилича, посольству України в Сенегалі доручено "відрядити консульську посадову особу до місця події, з'ясувати поточний стан розслідування та результати розслідування компетентними органами країни перебування за фактом смерті громадян України". Разом з тим, "забезпечити проведення всебічного неупередженого розслідування компетентними органами країни перебування справи щодо смерті громадян України, отримати попередні результати обставин та причин смерті українських моряків".

Водночас, додав дипломат, посольству в Сенегалі та Китаї доручено "звернутися до компетентних органів Кабо-Верде з проханням провести відповідне опитування екіпажу судна, з'ясувати обставини, що супроводжували смерть моряків, а також вжити всіх інших необхідних для закріплення фактичних обставин справи у контексті можливого розслідування інциденту Китаєм як державою прапора судна та про результати поінформувати українську сторону".

Також доручено інформувати родичів моряків про результати вжитих заходів щодо обставин справи та забезпечення прав рідних. "За наявності у рідних підстав вважати смерть результатом злочинних дій третіх осіб, інформувати про це судновласника", – повідомив Кирилич.

Раніше в соціальних мережах з'явилася інформація, що біля берегів Кабо Верде на судні Atlantic Harmony загинуло двоє українських моряків.