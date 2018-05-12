Жорстоко побитий під Варшавою українець може померти - ЗМІ

Стан чоловіка різко погіршився. Медики кажуть, що утворився тромб внаслідок крововиливу в мозок.

52-річний українець з Тернопільщини, якого 3 травня побили у містечку Глоскув біля Варшави, може не вижити.

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"За останніми даними, чоловік на волосині від смерті", - йдеться у повідомленні, передає ЄвроПравда з посиланням на польські ЗМІ. 11 травня його стан різко погіршився. Медики кажуть, що утворився тромб внаслідок крововиливу в мозок. Стан пацієнта критичний - він не приходить до тями.

Увечері 11 травня його готували до операції. Товариші українця Андрій та Руслан розповідають, що після побиття Миколу відразу привезли до лікарні і зробили томографію, яка показувала, що загрози життю немає. Українці згадують, що після побиття Микола ще був при тямі і навіть дійшов з ними до дому.

Представниця Об’єднання водних спілок, де працював постраждалий українець особисто наполягає на розслідуванні справи. Жінка розповідає, що в день нападу Микола мав вихідний і разом з друзями пішов відпочивати, судячи з усього бійка сталася на побутовому ґрунті.

Товариші українця Андрій та Руслан запевняють, той хто замовив побиття Миколая знає, де вони живуть і раніше часто пропонував роботу Миколі та завжди вітався з чоловіками при зустрічі. Причина побиття, за їхніми словами - через стілець. Буцімто сталася сварка між поляком та українцем, які були обидва напідпитку біля кафе, обидва обмінялися "люб’язностями" і розійшлися, а згодом компанію українців наздогнала машина з молодиками. Микола відставав від Руслана та Андрія, тому він став легкою мішенню, натомість хлопцям вдалося втікти.

Українці вже дали усі свідчення поліції та показали будинок, де часто бачили поляка, з яким посварився Микола. Кажуть, що зараз він зник з містечка після побиття їхнього друга. Зараз сім’я постраждалого намагається приїхати до Польщі, але для цього потребують додаткових документів, терміновий закордонний паспорт або візи.

Працювати у Польщі українець почав у березні цього року. У фірмі, де чоловік працює, говорять, що Микола на посаді меліоратора (косив траву, обрізав кущі та дерева). Претензій до його роботи не було. Наразі, поліція з міста П’ясечно розшукує винуватців побиття та відкрила кримінальне провадження, також за розвитком справи слідкує місцева прокуратура. Усіх хто знає, де перебувають винуватці побиття, просять повідомляти до поліції в П’ясечне.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня стало відомо, що українця побили спортивними битами молодики, які наздогнали компанію українців на машині. Микола отримав ушкодженнями голови та був госпіталізований до центральної клінічної лікарні на Волоській у Варшаві. Його товариші не отримали жодних тілесних ушкоджень, оскільки змогли втікти.